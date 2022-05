L'invasione in Europa della Russia? Pura fantascienza. Cardini difende Putin: Biden è più pazzo (Di lunedì 9 maggio 2022) A tenere banco è il discoro di Vladimir Putin nella Piazza Rossa di Mosca per la parata del 9 maggio. Per commentare le parole del presidente russo l'Andkronos ha intervistato lo storico Franco Cardini, che analizza le parole del numero uno della Federazione Russa: “Era prevedibile che Putin avrebbe escluso, nel suo discorso, un conflitto globale, non ha motivo e non avrebbe nemmeno i mezzi per estendere la guerra. Quest'idea che se non lo fermiamo lui si prende la Danimarca, la Moldavia, e via dicendo è Pura fantascienza, non potrebbe nemmeno se volesse. Anche se sentiamo definire Putin come un 'pazzo' non è affatto matto, anzi, mi sembra molto più equilibrato lui di Joe Biden” "Credo che Putin sia in gran parte ... Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) A tenere banco è il discoro di Vladimirnella Piazza Rossa di Mosca per la parata del 9 maggio. Per commentare le parole del presidente russo l'Andkronos ha intervistato lo storico Franco, che analizza le parole del numero unoFederazione Russa: “Era prevedibile cheavrebbe escluso, nel suo discorso, un conflitto globale, non ha motivo e non avrebbe nemmeno i mezzi per estendere la guerra. Quest'idea che se non lo fermiamo lui si prende la Danimarca, la Moldavia, e via dicendo è, non potrebbe nemmeno se volesse. Anche se sentiamo definirecome un '' non è affatto matto, anzi, mi sembra molto più equilibrato lui di Joe” "Credo chesia in gran parte ...

