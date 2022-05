Licenze UEFA per la stagione 2022/2023 a 17 club di Serie A e uno di Serie B (Di lunedì 9 maggio 2022) La Commissione di primo grado, esaminata la documentazione pervenuta, ha rilasciato la Licenza UEFA anche ad otto società di calcio femminile Leggi su itasportpress (Di lunedì 9 maggio 2022) La Commissione di primo grado, esaminata la documentazione pervenuta, ha rilasciato la Licenzaanche ad otto società di calcio femminile

Advertising

CFNFMCalcio : RT @FIGCfemminile: ????? | Rilasciate le Licenze UEFA per la stagione 2022/23 ad otto società di calcio femminile: @ACF_Womens, @Inter_Women,… - sportli26181512 : Rilasciate le Licenze UEFA per la stagione '22-'23 a 17 club di A e uno di B: la lista completa: La Commissione di… - ilnapolionline : Licenze UEFA 2022-23, Napoli in regola, Salernitana non pervenuta! - - FcInterNewsit : La FIGC assegna licenze UEFA a 17 club di Serie A. Inter, anche la squadra femminile - InterClubIndia : RT @DiMarzio: Rilasciate le Licenze #UEFA per la stagione 2022/2023 -