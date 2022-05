Lavoro | Cnpr | puntare su innovazione e qualità per rilanciare sviluppo e occupazione

Leggi su iltempo

(Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Labitalia) - “Nel nostro Paese ci sono contratti collettivi siglati con minimi salariali nettamente al di sotto della soglia di povertà. Da tempo stiamo proponendo di individuare i contratti nazionali di riferimento per ciascun settore produttivo con i relativi minimi salariali come unico percorso praticabile eliminando il dumping contrattuale e la concorrenza sleale tra imprese e l'utilizzo dei contratti pirata che impoveriscono le tasche delle famiglie italiane. Bisogna intervenire inserendo una soglia di dignità, frutto di una retribuzione proporzionata e sufficiente a garantire una vita dignitosa a tutti i lavoratori”. Queste le parole dell'ex ministra delNunzia Catalfo (senatrice del M5s in Commissionea Palazzo Madama) nel corso del webinar 'Obiettivo: da solido a liquido cosa sta cambiando e ...