Isola dei Famosi, polemiche per la partecipazione di Mercedesz Henger: "Verognati!" (Di lunedì 9 maggio 2022) Vista la grave situazione in cui versa sua madre Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti, che sono stati vittime di un terribile incidente e si trovano ancora in ospedale che combattono con gravissime complicazioni delle ferite riportate (Eva è stata operata d'urgenza e a Roma verrà operata di nuovo), si pensava che la figlia di lei, Mercedesz, avrebbe se non annullato quanto meno rinviato lo sbarco sull'Isola dei Famosi 2022, di cui è una delle nuove concorrenti. Ma così non è stato. Isola dei Famosi 2022, anticipazioni 9 maggio: cambia tutto, i nuovi schieramenti L'arrivo in Honduras di tre nuove naufraghe sembrerebbe aver minato i fragili equilibri tra i concorrenti, stasera la resa dei ...

