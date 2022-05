“Imperdonabile l’aver tolto la scorta a Marco”. La denuncia della vedova Biagi (Di lunedì 9 maggio 2022) “E’ Imperdonabile” l’aver tolto la scorta a Marco Biagi, nonostante non fossero ancora stati identificati e catturati i terroristi che avevano ucciso Massimo D’Antona tre anni prima”. A dirlo, è stata la vedova del giuslavorista ucciso dalle Br, Marina Orlandi alla Cerimonia del Giorno della memoria delle vittime del terrorismo. Orlandi ha aggiunto a braccio questo commento, non presente nel discorso che aveva scritto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 9 maggio 2022) “E’la, nonostante non fossero ancora stati identificati e catturati i terroristi che avevano ucciso Massimo D’Antona tre anni prima”. A dirlo, è stata ladel giuslavorista ucciso dalle Br, Marina Orlandi alla Cerimonia del Giornomemoria delle vittime del terrorismo. Orlandi ha aggiunto a braccio questo commento, non presente nel discorso che aveva scritto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : 'È imperdonabile' l'aver tolto la scorta a Marco Biagi, nonostante non fossero ancora stati catturati i killer di M… - OM6FM7oyBA0grvT : RT @Agenzia_Ansa: 'È imperdonabile' l'aver tolto la scorta a Marco Biagi, nonostante non fossero ancora stati catturati i killer di Massimo… - orlandi492 : RT @Agenzia_Ansa: 'È imperdonabile' l'aver tolto la scorta a Marco Biagi, nonostante non fossero ancora stati catturati i killer di Massimo… - salvalapezza : RT @Agenzia_Ansa: 'È imperdonabile' l'aver tolto la scorta a Marco Biagi, nonostante non fossero ancora stati catturati i killer di Massimo… - MadamaL41898457 : RT @Agenzia_Ansa: 'È imperdonabile' l'aver tolto la scorta a Marco Biagi, nonostante non fossero ancora stati catturati i killer di Massimo… -