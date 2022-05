Il freno all’unione bancaria è nei differenti livelli del debito tra Paesi La maggiore dotazione nei bilanci ne è soltanto la conseguenza

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 9 maggio 2022) di Achille Flora Come temuto, l’effetto del generale innalzamento dei tassi d’interesse su scala internazionale, in primis dalla Fed negli USA, ha prodotto nei mercati l’aspettativa di un rialzo dei tassi anche da parte della BCE, con effetti di crescita dei rendimenti dei titoli sovrani europei. Anche se il differenziale dei tassi tra USA e UE potrebbe comportare una fuga di capitali europei verso gli USA, non è stata questa la determinante dell’aumento dei tassi dei bond europei. Deriva dalle vendite dei titoli deieuropei, sia tedeschi sia italiani, provocando così l’innalzamento del loro rendimento. Le differenze di sostenibilità delpubblico dei due, dovute al differente peso delin rapporto al Pil, hanno poi riacceso lo spread tra i Bund tedeschi e i BTP italiani a 10 anni, riportandolo ...