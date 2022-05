Ex Ilva: Salvini, Pd ed M5s non votano, Draghi intervenga (Di lunedì 9 maggio 2022) "E' la seconda volta che la maggioranza si spacca e alla fine non si vota a favore dell' Ilva: una cosa fondamentale. Ora mi aspetto da Draghi intervenga al suo rientro dall'America". Lo afferma il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022) "E' la seconda volta che la maggioranza si spacca e alla fine non si vota a favore dell': una cosa fondamentale. Ora mi aspetto daal suo rientro dall'America". Lo afferma il ...

Advertising

dukana2 : RT @dukana2: Ex #Ilva, M5s-Pd-Leu votano contro il #governo sui soldi rubati a #Taranto per bonifiche. #Iv si astiene. #Salvini: 'Scorretti… - giornaleradiofm : Ex Ilva: Salvini, Pd ed M5s non votano, Draghi intervenga - dukana2 : Ex #Ilva, M5s-Pd-Leu votano contro il #governo sui soldi rubati a #Taranto per bonifiche. #Iv si astiene. #Salvini:… - Opptimusprimeio : ( - ZenatiDavide : Ex Ilva, M5s-Pd-Leu votano contro il governo sui soldi dirottati dalle bonifiche. Iv si astiene. Salvini: “Scorrett… -