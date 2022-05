Dietrofront! L’Isola dei Famosi raddoppia anche questa settimana

(Di lunedì 9 maggio 2022) Savino e Luxuria Ennesimo dietrofront. Il raddoppio dedei2022 continua. Contrariamente a quanto annunciato e previsto, il reality sarà in ondavenerdì 13 maggio. Ad aver spinto i vertici Mediaset, probabilmente la vittoria a mani basse contro il floppeggiante The Band di Carlo Conti. E’ probabile che il raddoppio si ripetavenerdì 20 maggio. Ma, al momento, manca l’ufficialità.

Advertising

NewSicilia

...porzione di ADIZ taiwanese e ha compiuto subito. ... una delle aviazioni più forti di tutta'Asia. Stando al World ... Una guerra di Pechino controsarebbe quindi difficilissima da ...Assistiamo, infatti, all'ennesimodel centrodestra ... che ha messo il sigillo all'accordo durante'incontro che si è ...centro e agli autonomisti In una città come Palermo e in un'... Caso Miccichè, dall’attacco a Musumeci al dietrofront: il “viceré” di Berlusconi sempre più solo