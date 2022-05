De Laurentiis | “Stadio? Difficile mettere fuori causa Camorra | Mafia e Ndrangheta”

Advertising

DiMarzio : Il presidente del #Napoli #DeLaurentiis ha affrontato anche il tema stadio - Mazzarriball : RT @CalcioFinanza: Napoli, De Laurentiis: «Rimetteremo lo stadio a posto ma è difficile con ‘Ndrangheta e Camorra» - PianetaMilan : #DeLaurentiis : “Stadio? Difficile mettere fuori causa Camorra, Mafia e Ndrangheta” #ACMilan #Milan #SempreMilan… - cmercatoweb : #DeLaurentiis conferma ?? #Spalletti e svela le novità sul progetto stadio ??? - infoitsport : Napoli, De Laurentiis: «Lo stadio Maradona sarà bellissimo ma qui con 'ndrangheta e camorra è più difficile ag -

...e torna subito di attualità la questione, anche grazie al feeling e alla volontà di collaborare che si sono già create tra il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e Aurelio De. I due ...Il Presidente Aurelio Deè intervenuto in mixed zone dopo un evento al Comune di Napoli col Sindaco Manfredi e con Stefano CeciAurelio De Laurentiis, presidente del Napoli è tornato a parlare ... un giocatore fedele tutti questi anni non può che venire (allo stadio domenica per l’ultima casalinga), abbiamo messo prezzi ...Sara' il quartiere di Scampia ad ospitare la nuova opera con cui la citta' di Napoli omaggera' Diego Armando Maradona.