CORSPORT – Meret e Ospina dividono Spalletti e De Laurentiis: attenti al colpo di scena (Di lunedì 9 maggio 2022) Alex Meret e David Ospina, sono i due portieri del Napoli entrambi possono cambiare maglia a fine stagione. È questo lo scenario in casa azzurra, in cui ci sono due portieri importanti ma che possono cambiare casacca. Corriere dello Sport scrive che De Laurentiis e Spalletti hanno opinioni discordanti su Meret e Ospina. Il presidente vorrebbe difendere la linea verde e l'investimento di 25 milioni di euro fatto prelevando il portiere dall'Udinese, l'allenatore punta deciso sull'estremo difensore colombiano. La differenza è tanta e bisogna trovare una sintesi tra allenatore e presidente, anche perché Ospina ha il contratto in scadenza nel 2022 e quindi se si vuole puntare su di lui bisognerà rinnovare ...

