Classifica ATP | scendono Berrettini e Sinner | nuovi “best” per Musetti | Zeppieri e Arnaldi

(Di lunedì 9 maggio 2022) Matteo (8) e Jannik (13) perdono rispettivamente due e una posizione, dopo di loro Sonego che si mantiene stabile (28) e Fognini (56). Nel mezzo il balzo in avanti del ventenne carrarese che sale per la prima volta al 51. Fuori dai top-100 salgono Mager (111), Travaglia (113) e Seppi (137);record personali per il romano (227) e il sanremese (275)