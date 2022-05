Ciclismo su pista, Nations Cup Milton 2022: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo (Di lunedì 9 maggio 2022) A partire da giovedì 12 maggio fino a domenica 15, è in programma a Milton, in Canada, la seconda tappa della Coppa delle Nazioni 2022 di Ciclismo su pista. Quattro giorni di competizioni non-stop i migliori al mondo si affronteranno presso il Mattamy National Cycling Centre La Coppa delle Nazioni prosegue dunque dopo la prima tappa tenutasi a Glasgow in aprile. Dopo l’appuntamento canadese di questa settimana, mancherà solo l’ultimo weekend di gare, che si svolgerà a Cali, in Colombia, dal 7 al 10 luglio. Per finire, inoltre, presso Saint Quentin en Yvelines, in Francia, dal 12 al 16 ottobre sono in programma i Mondiali. Tutte le specialità del Ciclismo su pista saranno protagoniste nella Coppa delle Nazioni 2022, dal Team Pursuit al ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) A partire da giovedì 12 maggio fino a domenica 15, è in, in Canada, la seconda tappa della Coppa delle Nazionidisu. Quattro giorni di competizioni non-stop i migliori al mondo si affronteranno presso il Mattamy National Cycling Centre La Coppa delle Nazioni prosegue dunque dopo la prima tappa tenutasi a Glasgow in aprile. Dopo l’appuntamento canadese di questa settimana, mancherà solo l’ultimo weekend di gare, che si svolgerà a Cali, in Colombia, dal 7 al 10 luglio. Per finire, inoltre, presso Saint Quentin en Yvelines, in Francia, dal 12 al 16 ottobre sono ini Mondiali. Tutte le specialità delsusaranno protagoniste nella Coppa delle Nazioni, dal Team Pursuit al ...

Advertising

AAAuctionPro : AK Chemnitz RUOTA-pista Tribune-Ristorante 1910/20 per Ciclismo #eBay???? - ADM_assdemxmi : RT @Autodromo_Monza: Save the dates!?? L’#AutodromoNazionaleMonza apre le porte agli appassionati di ciclismo. Clicca sul link e scopri qua… - IlPedaleRosa : Vo2 Team Pink, allieve ed esordienti protagoniste in pista a Dalmine: - IlPedaleRosa : Cadeo Carpaneto, l'allieva Martina Barbiero sfiora il podio in pista a Dalmine: - inLOMBARDIA : RT @Autodromo_Monza: Save the dates!?? L’#AutodromoNazionaleMonza apre le porte agli appassionati di ciclismo. Clicca sul link e scopri qua… -