Calcio | Europei non vedenti | Italia affronterà Francia | Turchia | Grecia e R Ceca

Roma, 9 mag. - (Adnkronos) - È stata presentata a Roma, presso la sede del Comitato Italiano Paralimpico, l'edizione 2022 dei Campionati Europei di Calcio a 5 B1 non vedenti (Ibsa Blind Football European Championships). L'evento è in programma a Pescara dal 1° al 17 giugno. Nell'occasione sono stati effettuati anche i sorteggi della competizione. L'Italia, inserita nel Gruppo A, affronterà Francia, Turchia, Grecia e Repubblica Ceca. Nel Gruppo B ci saranno, invece, i campioni d'Europa in carica della Spagna, l'Inghilterra, la Germania, la Romania e la Polonia. Hanno preso parte alla conferenza stampa di presentazione degli Europei il Presidente del Cip Luca Pancalli, il Presidente dell'IBSA ...

