Alpini | adunata choc a Rimini | centinaia di ragazze denunciano le molestie subite

stanzaselvaggia : Più di cento donne, alcune giovanissime, hanno testimoniato di aver subito molestie da parte di partecipanti all’ad… - ilpost : Ci sono state di nuovo decine di denunce di molestie all’adunata degli Alpini - Agenzia_Ansa : Sono centinaia, e continuano ad aumentare, le denunce di molestie raccolte a Rimini da Non una di meno, nel corso d… - lanutriaditz : RT @Alpha___Lyrae: Le donne riminesi: hanno paura di uscire di casa per colpa dell'adunata degli alpini. Le donne di tutta Italia: raccont… - giusmo1 : Rimini, salgono a 150 le denunce di molestie all'adunata degli Alpini: 'Oscenità e aggressioni' -

... spesso ispirate dal massiccio consumo di alcol, insieme alla mancata presa di posizione di molti esponenti istituzionali che in questi giorni hanno partecipato o parlato dell'degli. '...L'degliper tre giorni ha riempito con oltre 400mila persone Rimini e la riviera romagnola. Ma il grande evento si lascia dietro uno strascico: il gruppo riminese di Non Una di Meno, che ...L'adunanza degli alpini, che per tre giorni ha riempito, con oltre 400mila persone, Rimini e la riviera romagnola, ha riportato un grande evento nella zona turisticamente più ...La testimonianza di una cameriera: "Non punto il dito contro la categoria. Ma sul lavoro tutti, non solo io, abbiamo avuto a che fare con gruppi fuori di ...