William e Kate si faranno chiamare per nome: niente più titoli e inchini a lavoro (Di domenica 8 maggio 2022) Il principe William e Kate Middleton hanno cercato di affrontare ciò che è andato storto nel loro recente tour ai Caraibi. Dopo i fallimenti del loro viaggio hanno deciso di modernizzare la monarchia concretamente e di partire con il protocollo. Una vera e propria rivoluzione riguarderebbe gli inchini e il modo in cui gli stessi reali vengono chiamati. I Cambridge, dunque, saranno chiamati per nome e non per titolo, come riporta in esclusiva il Mirror. Si tratta di un enorme cambiamento del protocollo reale che manifesta la voglia di eliminare le formalità della monarchia, inclusi gli inchini. Una fonte vicina alla Famiglia Reale ha rivelato che sono motivati ????ad agire in questo modo dal loro disastroso tour nei Caraibi. Durante l’ultimo viaggio per conto della regina Elisabetta, infatti, la coppia ... Leggi su velvetmag (Di domenica 8 maggio 2022) Il principeMiddleton hanno cercato di affrontare ciò che è andato storto nel loro recente tour ai Caraibi. Dopo i fallimenti del loro viaggio hanno deciso di modernizzare la monarchia concretamente e di partire con il protocollo. Una vera e propria rivoluzione riguarderebbe glie il modo in cui gli stessi reali vengono chiamati. I Cambridge, dunque, saranno chiamati pere non per titolo, come riporta in esclusiva il Mirror. Si tratta di un enorme cambiamento del protocollo reale che manifesta la voglia di eliminare le formalità della monarchia, inclusi gli. Una fonte vicina alla Famiglia Reale ha rivelato che sono motivati ????ad agire in questo modo dal loro disastroso tour nei Caraibi. Durante l’ultimo viaggio per conto della regina Elisabetta, infatti, la coppia ...

