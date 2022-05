Advertising

sportli26181512 : Tottenham: spunta un nuovo allenatore per il dopo Conte: La permanenza di Antonio Conte sulla panchina degli del To… - junews24com : Bentancur Tottenham, spunta un retroscena: la Juve ha pensato a questo - CalcioOggi : Bentancur Tottenham, spunta un retroscena: la Juve ha pensato a questo - Juventus News 24 - gilnar76 : Bentancur Tottenham, spunta un retroscena: la Juve ha pensato a questo #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - infoitsport : Kulusevski al Tottenham: Conte lo blinda, per il futuro spunta questa ipotesi -

Juventus News 24

Aleggia ancora incertezza e mistero sul futuro di Antonio Conte al. Il tecnico salentino potrebbe cambiare aria: al suo postoanche un altro italiano Antonio Conte e il suosono impegnati in un rush finale di campionato piuttosto complesso, con la lotta al quarto posto che non ammette più alcun errore o ...Kulusevski al: Conte lo blinda, e per il futuroquesta ipotesi Il futuro di Kulusevski è scritto. Ad annunciarlo è lo stesso Antonio Conte. "Il suo è un prestito ma è come se fosse un affare fatto, ... Bentancur Tottenham, spunta un retroscena: la Juve ha pensato a questo La permanenza di Antonio Conte sulla panchina degli del Tottenham non è più sicura dalle ultime indiscrezioni. Secondo il Daily Telegraph, il club londinese starebbe pensando a un nuovo profilo nel ...In caso di mancata qualificazione alla Champions League, dunque, Conte partirà e sono già diversi i nomi che il Tottenham sta monitorando in caso ... Attenzione, però: perchè all’orizzonte spunta ...