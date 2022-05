Porterò in Arabia la lezione di Milano chiesa delle genti

(Di domenica 8 maggio 2022) Il vicario episcopale Paolo Martinelli scelto dal Papa per un territorio che va dai grattacieli di Dubai alla tragedia in Yemen

Advertising

"Attraverso la mia lente, viin giro per il Paese e nella mia vita", questo il claim che ...provino a utilizzare i social per ripulire la propria immagine - si ricordi il caso dell'..."Attraverso la mia lente, viin giro per il Paese e nella mia vita", questo il claim che ...provino a utilizzare i social per ripulire la propria immagine - si ricordi il caso dell'...