Oroscopo giornaliero | 8 maggio 2022

(Di domenica 8 maggio 2022) La luna in Leone quadra con Urano in Toro alle 13:41, il che potrebbe portare alcune sorprese, e potremmo sentirci pronti a cambiare rotta o prendere una grande decisione mentre la luna si spegne con il sole in Toro alle 20:31. Potresti affrontare una lotta interiore per quanto riguarda la sicurezza o vuoi provare qualcosa

Benvenuti nella rubrica dedicata all'di Branko . Anche questa settimana giunge al termine, curiosi di sapere che cosa hanno in serbo gli astri per voi Quali segni zodiacali concluderanno la settimana in maniera ...Benvenuti nella rubrica dedicata all'di Branko . Inizia il tanto atteso weekend, che novità ci sono per voi Le stelle consigliano ai nativi dell'Ariete di conoscere gente nuova e di non sottovalutare gli incontri di ...L’oroscopo Barbanera di oggi, domenica 8 maggio 2022. Ariete. 21/3 – 20/4 La Luna in Leone crea un luminoso trigono con Venere. Farete da pacieri in un litigio tra i membri della vostra famiglia e ...Saturno vi stimola a crearvi interessi e passioni se nati nella terza decade. Sempre Saturno crea colpi di scena amorosi se nati tra il 12 e il 17 aprile. Il settore delle vostre finanze non piange pi ...