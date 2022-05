“Negata apertura classe prima | una delle vittime del taglio sul tempo pieno” | il caso di una scuola primaria milanese

Advertising

orizzontescuola : “Negata apertura classe prima, una delle vittime del taglio sul tempo pieno”: il caso di una scuola primaria milane… -

ilmattino.it

... cresce " ed una attitudine che sempre emerge in temporale prossimità dell'dei seggi " si ...impervio appare andare da soli (e infatti è una tentazione che fa capolino solo per essere) ...... la verità" di Enza Negroni che dialogherà con gli studenti assieme a Franco Sirotti. Matteo ... Addella masterclass sarà proiettato, in collaborazione con la Cineteca di Bologna, "... Napoli, biblioteca negata a Ponticelli: la protesta di studenti e associazioni Il pontefice torna a parlare di dottrina e attacca, questa volta in maniera molto netta, tutto il fronte tradizionalista che mette in dubbio gli effetti del Concilio Vaticano II. Per il Papa, sono leg ...p.p morone Torna la sagra di San Vittore dopo due anni di pandemia ed è subito braccio di ferro fra sindaco e giostrai sulla collocazione dei giochi, dopo la decisione del Comune di non concedere più ...