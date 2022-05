Napoli | noto medico colto da un malore muore durante una cena | tempi lunghi per i soccorsi

Advertising

EBeccalossi : Napoli, noto medico colto da un malore muore durante una cena #vaccinicidio ? #esclusacorrelazione #malore - CarmenTucudean : RT @11Giuliano: Selezione: Sanità,Napoli,noto medico napoletano muore dopo un malore mentre era a cena con colleghi. Addio a Benedetto Pepe… - marcoranieri72 : RT @11Giuliano: Selezione: Sanità,Napoli,noto medico napoletano muore dopo un malore mentre era a cena con colleghi. Addio a Benedetto Pepe… - 11Giuliano : Selezione: Sanità,Napoli,noto medico napoletano muore dopo un malore mentre era a cena con colleghi. Addio a Benede… - mattinodinapoli : Pozzuoli, noto medico muore durante una cena: «Mancata tempestività del 118» -

Ambulanza (immagini di repertorio), 8 maggio 2022 - Lutto nel mondo della medicina. Durante una cena con alcuni colleghi, a Pozzuoli, un malore ha ucciso Benedetto Pepe , coordinatore nazionale del Saues, sindacato autonomo ...Grave lutto nel mondo della medicina. Si è spento ilmedico psichiatra napoletano Benedetto Pepe, coordinatore nazionale del Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria. A dare notizia della scomparsa del dott. Pepe è Paolo Ficco, ...Secondo quanto riportato dal noto giornale inglese, The Sun, nelle ultime ore si sarebbe inserito prepotentemente sul calciatore il Leicester City. Gli inglesi avrebbero già avuto contatti con la diri ...Eppure, tutti abbiamo potuto notare come il Napoli cambi volto con il folletto belga in campo. Soprattutto, quando gioca in coppia con Osimhen. Certo, difficile affermare che con un Mertens in più, la ...