Musica, sorpresa U2 nella metro di Kiev (Di domenica 8 maggio 2022) Gli U2 si sono esibiti oggi a sorpresa in una stazione della metropolitana di Kiev. “Il presidente Zelensky ci ha invitato ad esibirci a Kiev come dimostrazione di solidarietà con il popolo ucraino ed è quello che siamo venuti a fare”, ha scritto la band in un tweet seguito dall’hashtag #StandWithUkraine. Il gruppo ha eseguito alcuni due suoi brani più celebri come ‘With or without you’, ‘Sunday Bloody Sunday’ e ‘Desire’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 8 maggio 2022) Gli U2 si sono esibiti oggi ain una stazione dellapolitana di. “Il presidente Zelensky ci ha invitato ad esibirci acome dimostrazione di solidarietà con il popolo ucraino ed è quello che siamo venuti a fare”, ha scritto la band in un tweet seguito dall’hashtag #StandWithUkraine. Il gruppo ha eseguito alcuni due suoi brani più celebri come ‘With or without you’, ‘Sunday Bloody Sunday’ e ‘Desire’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

SkyTG24 : Kiev, Bono elogia la lotta per la libertà e canta i classici degli U2 con The Edge. VIDEO - Miki_2313 : RT @SkyTG24: Kiev, Bono elogia la lotta per la libertà e canta i classici degli U2 con The Edge. VIDEO - Smargiasso1975_ : RT @SkyTG24: Kiev, Bono elogia la lotta per la libertà e canta i classici degli U2 con The Edge. VIDEO - melodura : RT @SkyTG24: Kiev, Bono elogia la lotta per la libertà e canta i classici degli U2 con The Edge. VIDEO - zooclay : RT @SkyTG24: Kiev, Bono elogia la lotta per la libertà e canta i classici degli U2 con The Edge. VIDEO -