Motorola Frontier, forse ci siamo: dagli ultimi rumors la presentazione dovrebbe essere il 10 maggio (Di domenica 8 maggio 2022) Motorola sarebbe in procinto di presentare un nuovo smartphone di fascia alta, il Motorola Frontier, che riporterebbe l'azienda a presentare sul mercato, nuovamente, un telefono di un certo peso. Motorola – Adobe StockUlteriori dettagli ancora non ce ne sono, ma sicuramente è certa la data di presentazione del telefonino: l'evento è fissato per il prossimo 10 maggio in Cina, e secondo un leaker è proprio il Frontier il prodotto che sarà protagonista della presentazione in pompa magna. Da quello che è trapelato, questo smartphone dovrebbe avere delle caratteristiche che lo renderebbero più che mai interessante agli occhi del mercato.

