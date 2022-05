Mariupol, moglie soldato Azov: “Ad Azovstal situazione drammatica” (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – “E’ tutto molto brutto. Ci sono attacchi continui”. E’ la drammatica testimonianza all’Adnkronos di Yuliia Fedosyuk, la moglie di un soldato del reggimento Azov, asserragliato nelle acciaierie Azovstal. “Con mio marito mi sono sentita ieri sera – racconta Yuliia -. La situazione è davvero brutta. Ci sono feriti che non sopravviveranno più di 24 o 48 ore e non vengono evacuati. Oggi l’evacuazione è saltata di nuovo. In alcuni settori sta finendo l’acqua. L’ultimo messaggio che mi ha inviato mio marito è con la richiesta di mandargli qualche articolo scientifico su come sopravvivere senz’acqua il più a lungo possibile”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – “E’ tutto molto brutto. Ci sono attacchi continui”. E’ latestimonianza all’Adnkronos di Yuliia Fedosyuk, ladi undel reggimento, asserragliato nelle acciaieriestal. “Con mio marito mi sono sentita ieri sera – racconta Yuliia -. Laè davvero brutta. Ci sono feriti che non sopravviveranno più di 24 o 48 ore e non vengono evacuati. Oggi l’evacuazione è saltata di nuovo. In alcuni settori sta finendo l’acqua. L’ultimo messaggio che mi ha inviato mio marito è con la richiesta di mandargli qualche articolo scientifico su come sopravvivere senz’acqua il più a lungo possibile”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

