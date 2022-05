LIVE Motocross, GP Italia MXGP 2022 in DIRETTA: si parte! (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.13 Manca pochissimo al via! 14.10 Occhi puntati su Forato e Lupino per i nostri colori azzurri. 14.05 Tra poco l’inizio della preparazione per lo start. 14.00 Intanto in MX2 arriva la vittoria del fenomeno belga Jago Geerts. Decimo il siciliano Adamo. 13.55 Ricordiamo che Prado non sarà presente per un brutto infortunio occorso durante l’allenamento. 13.50 La gara si preannuncia come la sfida tra Renaux e Gajser con Seewer che proverà ad inserirsi per la vittoria. 13.45 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Gara 1 della MXGP. Start ore 14.15 della gara. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio d’Italia MXGP di Motocross che si ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.13 Manca pochissimo al via! 14.10 Occhi puntati su Forato e Lupino per i nostri colori azzurri. 14.05 Tra poco l’inizio della preparazione per lo start. 14.00 Intanto in MX2 arriva la vittoria del fenomeno belga Jago Geerts. Decimo il siciliano Adamo. 13.55 Ricordiamo che Prado non sarà presente per un brutto infortunio occorso durante l’allenamento. 13.50 La gara si preannuncia come la sfida tra Renaux e Gajser con Seewer che proverà ad inserirsi per la vittoria. 13.45 Buon pomeriggio e benvenuti allatestuale di Gara 1 della. Start ore 14.15 della gara. Buongiorno e benvenuti allatestuale del Gran Premio d’diche si ...

