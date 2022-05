In 10 anni oltre 1,7 mln over 55 al lavoro in più (Di domenica 8 maggio 2022) In Italia lavoravano nel 2021 in media 4 milioni 588mila persone tra i 55 e i 64 anni con un aumento di 1 milione 775mila unità rispetto a 10 anni prima. E' quanto emerge dalle ultime tabelle Eurostat ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 8 maggio 2022) In Italia lavoravano nel 2021 in media 4 milioni 588mila persone tra i 55 e i 64con un aumento di 1 milione 775mila unità rispetto a 10prima. E' quanto emerge dalle ultime tabelle Eurostat ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Afghanistan: il leader supremo dei talebani ha ordinato con un decreto alle donne di indossare il burqa in pubblico… - ilriformista : Una decisione che riporta la storia indietro di oltre 20 anni #Afghanistan - ItaliaViva : Oggi ricorre la #GiornataMondialedellaCroceRossa , l'organizzazione che da oltre 150 anni è al fianco dei più fragi… - MarcoLoganNYC : Venerdì, dopo oltre due anni, sono tornato a visitare il Brookhaven National Laboratory, un laboratorio multidiscip… - telodogratis : In 10 anni oltre 1,7 milioni di over 55 al lavoro in più -