Il padre che mostra le mani al soldato russo: «Questo è il sangue di mio figlio ucciso» (Di domenica 8 maggio 2022) La foto simbolo. Il piccolo Denis aiutava i genitori allo zoo di Kharkiv: una pioggia di colpi non gli ha lasciato scampo. Il genitore al soldato: «L’hai ammazzato, aveva 15 anni. Cosa dovrei provare per te?» Leggi su corriere (Di domenica 8 maggio 2022) La foto simbolo. Il piccolo Denis aiutava i genitori allo zoo di Kharkiv: una pioggia di colpi non gli ha lasciato scampo. Il genitore al: «L’hai ammazzato, aveva 15 anni. Cosa dovrei provare per te?»

