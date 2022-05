Genoa, Criscito: 'L'errore nel derby lo porterò sempre con me. Toronto? Non potevo andarmene ora' (Di domenica 8 maggio 2022) Dalle stalle alle stelle nel giro di una settimana. Dal rigore fallito contro la Sampdoria, che potrebbe condannare il suo Genoa alla retrocessione... Leggi su calciomercato (Di domenica 8 maggio 2022) Dalle stalle alle stelle nel giro di una settimana. Dal rigore fallito contro la Sampdoria, che potrebbe condannare il suoalla retrocessione...

Advertising

pisto_gol : Gen-Juv 2:1 L’immenso cuore della Nord spinge il Genoa alla vittoria: sotto 1:0 ( gran gol di destro di Dybala) par… - Grifoman1 : RT @Grifoman1: Genoa, Criscito: 'L'errore nel derby me lo porterò per sempre' - Grifoman1 : Genoa, Criscito: 'L'errore nel derby me lo porterò per sempre' - junews24com : Criscito torna sul rigore: «Contro la Juve ho pensato solo ad una cosa» - - Grifoman1 : RT @Grifoman1: 'Il popolo di Marassi merita dieci, sempre, ma per far segnare due gol al Genoa, non si offenda, serviva qualcosa di più. Se… -