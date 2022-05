Gaetano, futuro a Napoli dopo la promozione con la Cremonese? La decisione (Di domenica 8 maggio 2022) dopo 26 lunghi anni la Cremonese può finalmente tornare a sognare. Con la vittoria esterna per 2-1 contro il Como, i lombardi si sono assicurati il secondo posto in Serie B alle spalle del Lecce, che è valso la promozione diretta in Serie A. FOTO: Getty – Cremonese Gaetano Tra i trascinatori della squadra c’è senz’altro Gianluca Gaetano, che dopo essere arrivato a campionato iniziato (saltando le prime due giornate) ha saltato soltanto una partita delle successive trentasei, segnando sette reti. Secondo Tuttosport, il 22enne di Cimitile ha una chance concreta di restare a Napoli, visto che secondo il quotidiano gli azzurri pensano seriamente di non darlo più in prestito. Leggi su spazionapoli (Di domenica 8 maggio 2022)26 lunghi anni lapuò finalmente tornare a sognare. Con la vittoria esterna per 2-1 contro il Como, i lombardi si sono assicurati il secondo posto in Serie B alle spalle del Lecce, che è valso ladiretta in Serie A. FOTO: Getty –Tra i trascinatori della squadra c’è senz’altro Gianluca, cheessere arrivato a campionato iniziato (saltando le prime due giornate) ha saltato soltanto una partita delle successive trentasei, segnando sette reti. Secondo Tuttosport, il 22enne di Cimitile ha una chance concreta di restare a, visto che secondo il quotidiano gli azzurri pensano seriamente di non darlo più in prestito.

Advertising

LucaBendoni : Con un gol in rovesciata Gaetano #Oristanio mette l'ennesima firma d'autore sulla promozione del #Volendam in Eredi… - gaetano_gualdo : RT @SicVeneziaSNCCI: Congratulazioni a #SwamyRotolo, migliore attrice ai #David67 per la sua interpretazione in #AChiara! Nel 2021 la giova… - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ?? INDISCREZIONE #LBDV - ?? #Napoli, la dirigenza azzurra studia il futuro migliore per #Gaetano e #Ambrosino ?? Le ultim… - LeBombeDiVlad : ?? INDISCREZIONE #LBDV - ?? #Napoli, la dirigenza azzurra studia il futuro migliore per #Gaetano e #Ambrosino ?? Le… - armao_gaetano : La @Regione_Sicilia per la Conferenza sul futuro dell'Europa #CofoE #EU -