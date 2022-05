Formula 1 - Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Miami

Leggi su quattroruote

(Di domenica 8 maggio 2022) Maxhail primodella storia della1. Il campione del mondo in carica ha guidato in modo impeccabile, liberandosi in partenza della Ferrari di Sainz e - poco dopo - anche di quella del poleman Leclerc. La Red Bull dell'olandese sembrava avere una marcia in più sul veloce circuito cittadino di: solo l'ingresso della safety car, a sedici giri dal termine, ha messo in discussione la sua leadership. Max ha però fatto le spalle larghe, lasciandosi dietro Leclerc e Sainz, che salgono così sul podio insieme a lui. La Top 10. Discreto risultato per la Mercedes che chiude il quinto weekend della stagione con un doppio piazzamento a punti, con George Russell quinto e Lewis Hamilton sesto. I due piloti delle Frecce d'Argento hanno faticato, ma sono ...