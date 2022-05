Ci vuole più coraggio ad andare o a restare? (Di domenica 8 maggio 2022) È una cosa che mi sono sempre chiesta pur non avendo mai ricevuto una risposta completa, soddisfacente e unica. Nonostante avessi provato ad ascoltare il mio cuore, l’istinto e tutti i muscoli del mio corpo non sono riuscita mai a comprendere se ci vuole più coraggio a restare o ad andare. A restare in una situazione che non ci rende felici, ma che comunque sembra migliore di tutto ciò che c’è la fuori, ad andare alla scoperta di altri mondi, quelli che ci mettono davanti ai nostri più grandi limiti. A restare in una relazione, come ci chiede il cuore, o ad andare, come ci suggerisce la razionalità. A restare in un Paese che non ha più nulla da darci, ma che ospita le persone più importanti della nostra vita, o ad ... Leggi su dilei (Di domenica 8 maggio 2022) È una cosa che mi sono sempre chiesta pur non avendo mai ricevuto una risposta completa, soddisfacente e unica. Nonostante avessi provato ad ascoltare il mio cuore, l’istinto e tutti i muscoli del mio corpo non sono riuscita mai a comprendere se cipiùo ad. Ain una situazione che non ci rende felici, ma che comunque sembra migliore di tutto ciò che c’è la fuori, adalla scoperta di altri mondi, quelli che ci mettono davanti ai nostri più grandi limiti. Ain una relazione, come ci chiede il cuore, o ad, come ci suggerisce la razionalità. Ain un Paese che non ha più nulla da darci, ma che ospita le persone più importanti della nostra vita, o ad ...

