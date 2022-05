Calcio | Serie A | Verona-Milan 1-1 alla fine del primo tempo

(Di domenica 8 maggio 2022), 8 mag. - (Adnkronos) - Termina in parità sul punteggio di 1-1 ildi, posticipo domenicale della 36/a giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio 'Bentegodi' della città scaligera. Al vantaggio dei padroni di casa con Faraoni al 38', risponde al 48' Leao.

Il Var ancora protagonista nella corsa scudetto. Al minuto 17 di Verona - Milan, Sandro Tonali ha trovato il gol del vantaggio, quello che avrebbe riportato i rossoneri davanti all'Inter: controllo, ...