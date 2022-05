Calciatore si accascia in campo e muore, a breve sarebbe diventato papà (Di domenica 8 maggio 2022) Dramma sabato pomeriggio su un campo di calcio di Castel Goffredo, nel Mantovano, dove si stavano disputando i playoff del campionato Uisp tra i padroni di casa dal Casalpoglio e il Quingentole. Il capitano degli ospiti, Dimitri Roveri, 28 anni, si... Leggi su today (Di domenica 8 maggio 2022) Dramma sabato pomeriggio su undi calcio di Castel Goffredo, nel Mantovano, dove si stavano disputando i playoff del campionato Uisp tra i padroni di casa dal Casalpoglio e il Quingentole. Il capitano degli ospiti, Dimitri Roveri, 28 anni, si...

PapagniGrace : RT @QLexPipiens: Mantova, calciatore di 27 anni si accascia per terra per un malore durante la partita: è ricoverato in condizioni gravi ht… - Ashmira1 : RT @QLexPipiens: Mantova, calciatore di 27 anni si accascia per terra per un malore durante la partita: è ricoverato in condizioni gravi ht… - saponetta15 : RT @QLexPipiens: Mantova, calciatore di 27 anni si accascia per terra per un malore durante la partita: è ricoverato in condizioni gravi ht… - Paola57305387 : #calciatore 28 anni Mantova si accascia in #campo e #muore. Probabilmente infarto. Aveva annunciato di diventare pa… - DAELiguria : Giovane calciatore si accascia in campo e muore poco dopo in ospedale - Attualità - L'Adige -