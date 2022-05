Advertising

... c'è una "macchia", legata a Dejan. Lo svedese è stato infatti protagonista di un episodio che ha scatenato non poche polemiche, in particolare sui social ...... apre Pavoletti, risponde De Ligt Vlahovic: l'abbraccio con Dybala strega i social Juventus,... Mentre Augusto riapre una vecchia ferita: 'Vediprotagonista con il Tottenham e capisci ... Bufera Kulusevski in Inghilterra, il gesto che ha scatenato i tifosi Durante la partita contro il Liverpool lo svedese ha travolto involontariamente na donna in carrozzina, senza poi scusarsi, per salvare un pallone che stava uscendo dal campo: social scatenati ...