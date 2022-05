Barletta-Martina 4-2. Barletta promosso in serie D Eccellenza, spareggio (Di domenica 8 maggio 2022) Con un gol al 90? il Barletta credeva di avere rotto l’equilibrio in maniera definitiva. Al 92?, invece, il Martina ha segnato il 2-2 e lo spareggio, molto bello, allo stadio “Iacovone” di Taranto è proseguito fino ai tempi supplementari, al cospetto di un pubblico considerevole. All’inizio dei supplementari Morra su rigore ha portato nuovamente portato in vantaggio il Barletta. Russo, nel secondo tempo supplementare, ha segnato il 4-2 finale dello spareggio fra le vincitrici dei gironi del campionato di calcio di Eccellenza pugliese. Il Barletta è promosso in serie D. L'articolo Barletta-Martina 4-2. ... Leggi su noinotizie (Di domenica 8 maggio 2022) Con un gol al 90? ilcredeva di avere rotto l’equilibrio in maniera definitiva. Al 92?, invece, ilha segnato il 2-2 e lo, molto bello, allo stadio “Iacovone” di Taranto è proseguito fino ai tempi supplementari, al cospetto di un pubblico considerevole. All’inizio dei supplementari Morra su rigore ha portato nuovamente portato in vantaggio il. Russo, nel secondo tempo supplementare, ha segnato il 4-2 finale dellofra le vincitrici dei gironi del campionato di calcio dipugliese. IlinD. L'articolo4-2. ...

