Arnaldi e Passaro: la gavetta per un sogno chiamato Foro Italico (Di domenica 8 maggio 2022) Sono partiti dalla gavetta delle pre - qualificazioni per realizzare il loro sogno al Foro Italico. Si tratta di Matteo Arnaldi e Francesco Passaro, a cui sono andate le due Wild Card in palio per il ... Leggi su gazzetta (Di domenica 8 maggio 2022) Sono partiti dalladelle pre - qualificazioni per realizzare il loroal. Si tratta di Matteoe Francesco, a cui sono andate le due Wild Card in palio per il ...

Advertising

Gazzetta_it : Arnaldi e Passaro: la gavetta per un sogno chiamato Foro Italico #Ibi22 #tennis - Tennis_Ita : Internazionali Bnl d'Italia, il programma di domenica 8 maggio: esordio per Passaro e Arnaldi. Zeppieri va a caccia… - infoitsport : Internazionali d'Italia Roma 2022: Zeppieri punta il main draw, esordio per Passaro e Arnaldi - zazoomblog : Passaro e Arnaldi: scocca lora dei sogni giovani - #Passaro #Arnaldi: #scocca #sogni - Alenize82 : @antogar78 @domanov77 Infatti nel femminile quest’anno le prequali davano solamente wildcard per le qualificazioni.… -