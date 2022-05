Anziana uccisa a coltellate in casa | svolta nelle indagini | conosceva l’assassino Fermato un vicino

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 8 maggio 2022) Lesulla donnainsua, in un appartamento in via della Valle a Udine. E che il figlio ha trovato riversa nel suo sangue, sono arrivate a unapartendo da una convinzione: la vittimail suo assassino. Oggi, a distanza di 24 ore dall’omicidio, la polizia haun uomo, un italiano 40enne, che ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Il giallo sulla morte violenta della 79enne colpita a morte dal killer non ha escluso fin qui nessuna pista. Gli agenti arrivati sulla scena del crimine hanno subito preso in considerazione tutte le ipotesi, indagando a 360 gradi. Udine,nel giallo Analisi, riscontri e ...