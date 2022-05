Al Maxxi "l'occhio" di Berengo Gardin su Venezia (Di domenica 8 maggio 2022) AGI - “Ho fotografato per 70 anni e ne ho passati 52 in camera oscura”: non sono in molti a poter vantare un tale primato ma Gianni Berengo Gardin, considerato il maestro italiano del reportage sociale in bianco e nero, lo dice all'inizio del suo commento sonoro alla mostra al Maxxi di Roma, L'occhio come mestiere, visitabile dal 4 maggio al 18 settembre. Chi è Berengo Gardin Nato nel 1930 a Santa Margherita Ligure ma “solo perché mia madre dirigeva un Grand hotel”, in realtà Berengo Gardin è Veneziano, e molte delle 200 foto esposte a Roma ritraggono con amore la sua città. Dalle scampagnate al Lido negli anni '50 alle Grandi navi nel Canal Grande degli anni pre-pandemici, Venezia è protagonista del percorso del ... Leggi su agi (Di domenica 8 maggio 2022) AGI - “Ho fotografato per 70 anni e ne ho passati 52 in camera oscura”: non sono in molti a poter vantare un tale primato ma Gianni, considerato il maestro italiano del reportage sociale in bianco e nero, lo dice all'inizio del suo commento sonoro alla mostra aldi Roma, L'come mestiere, visitabile dal 4 maggio al 18 settembre. Chi èNato nel 1930 a Santa Margherita Ligure ma “solo perché mia madre dirigeva un Grand hotel”, in realtàno, e molte delle 200 foto esposte a Roma ritraggono con amore la sua città. Dalle scampagnate al Lido negli anni '50 alle Grandi navi nel Canal Grande degli anni pre-pandemici,è protagonista del percorso del ...

Advertising

sulsitodisimone : Al Maxxi 'l'occhio' di Berengo Gardin su Venezia - Contrastobooks : RT @PutzoKiro: GIANNI BERENGO GARDIN. L’OCCHIO COME MESTIERE la nuova #Mostra by @Contrastobooks del @Museo_MAXXI #Roma fino al 18/09 #Phot… - ippokiro : RT @PutzoKiro: GIANNI BERENGO GARDIN. L’OCCHIO COME MESTIERE la nuova #Mostra by @Contrastobooks del @Museo_MAXXI #Roma fino al 18/09 #Phot… - PutzoKiro : GIANNI BERENGO GARDIN. L’OCCHIO COME MESTIERE la nuova #Mostra by @Contrastobooks del @Museo_MAXXI #Roma fino al 18… - DigitalixMx : RT @ARTEit: L'occhio come mestiere: al @Museo_MAXXI la 'vera fotografia' di Berengo Gardin -