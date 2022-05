Una Vita, anticipazioni dall'8 al 14 maggio: un macabro commercio (Di sabato 7 maggio 2022) José vorrà vederci chiaro sul nipote Ignacio nei prossimi episodi di Una Vita. L'uomo, infatti, come segnalano le anticipazioni inerenti le puntate in onda dall'8 al 14 maggio, lo seguirà e finirà per scoprire il suo macabro commercio, ovvero la vendita di ossa umana. Nel frattempo, Felipe scoprirà che Mendez è in ospedale e che prima dell'aggressione aveva annotato sul taccuino il nome di Soledad. Intanto, Genoveva cercherà di capire perché Natalia nomina Marcos nei suoi incubi. Infine, gli Olmedo lasceranno Acacias nottetempo. Una Vita, trame dall'8 al 14 maggio: Miguel e Daniela si lasciano andare alla passione Genoveva chiederà ad Aurelio di fidarsi di Felipe, in quanto, lui riuscirà a far rilasciare Natalia. Poco dopo, il Quesada ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 7 maggio 2022) José vorrà vederci chiaro sul nipote Ignacio nei prossimi episodi di Una. L'uomo, infatti, come segnalano leinerenti le puntate in onda'8 al 14, lo seguirà e finirà per scoprire il suo, ovvero la vendita di ossa umana. Nel frattempo, Felipe scoprirà che Mendez è in ospedale e che prima dell'aggressione aveva annotato sul taccuino il nome di Soledad. Intanto, Genoveva cercherà di capire perché Natalia nomina Marcos nei suoi incubi. Infine, gli Olmedo lasceranno Acacias nottetempo. Una, trame'8 al 14: Miguel e Daniela si lasciano andare alla passione Genoveva chiederà ad Aurelio di fidarsi di Felipe, in quanto, lui riuscirà a far rilasciare Natalia. Poco dopo, il Quesada ...

