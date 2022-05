Spalletti in conferenza: “Bisogna rispettare il nostro lavoro, siamo arrivati sul podio. Fabian è un top” (Di sabato 7 maggio 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa in seguito alla vittoria sul Torino per 1-0. Queste le sue parole. Torino Napoli (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images) “Io faccio le cose seriamente e corrette sempre. Anche i miei calciatori hanno fatto le cose seriamente tutto l’anno, anche nei momenti più difficili. Bisogna rispettare il nostro lavoro e quelli che sono venuti qui oggi, il messaggio è chiaro: loro ci vogliono bene e noi siamo con voi, il Napoli deve fare sempre delle belle partite. Buttare le basi per il prossimo anno? Non lo so, quello che conta è il podio: solitamente sono le prime tre che prendono le medaglie, in Serie A ne sono quattro, e Bisogna provare a salire sul ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 7 maggio 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano, ha parlato instampa in seguito alla vittoria sul Torino per 1-0. Queste le sue parole. Torino Napoli (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images) “Io faccio le cose seriamente e corrette sempre. Anche i miei calciatori hanno fatto le cose seriamente tutto l’anno, anche nei momenti più difficili.ile quelli che sono venuti qui oggi, il messaggio è chiaro: loro ci vogliono bene e noicon voi, il Napoli deve fare sempre delle belle partite. Buttare le basi per il prossimo anno? Non lo so, quello che conta è il: solitamente sono le prime tre che prendono le medaglie, in Serie A ne sono quattro, eprovare a salire sul ...

