Paolo Mieli non usa giri di parole: "Colpa della Nato? Ecco perché è scoppiata davvero la guerra...". Poi zittisce Prodi e D'Alema (Di sabato 7 maggio 2022) Paolo Mieli ci va giù duro. L'editorialista del Corriere della Sera non ha dubbi: la guerra non è iniziata a causa di una provocazione da parte della Nato. Mieli vuole sgomberare il campo dai dubbi innescati dalla "propaganda russa", così spiega il suo punto di vista in un'intervista all'HuffingtonPost: "Tutto nascerebbe da una aggressione della Nato. Me ne siamo sicuri? Innanzitutto, prendiamo una bella carta geografica. Dico: guardate le dimensioni, non può essere questione di missili, perché entrambe le parti da tempo hanno missili che in due minuti raggiungono le capitali l'una dell'altra. Non c'è bisogno di cento chilometri in Ucraina. E poi: la richiesta da parte dell'Ucraina di entrare nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022)ci va giù duro. L'editorialista del CorriereSera non ha dubbi: lanon è iniziata a causa di una provocazione da partevuole sgomberare il campo dai dubbi innescati dalla "propaganda russa", così spiega il suo punto di vista in un'intervista all'HuffingtonPost: "Tutto nascerebbe da una aggressione. Me ne siamo sicuri? Innanzitutto, prendiamo una bella carta geografica. Dico: guardate le dimensioni, non può essere questione di missili,entrambe le parti da tempo hanno missili che in due minuti raggiungono le capitali l'una dell'altra. Non c'è bisogno di cento chilometri in Ucraina. E poi: la richiesta da parte dell'Ucraina di entrare nella ...

