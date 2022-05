LIVE Djokovic-Alcaraz 7-6 5-7 1-2, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: lo spagnolo conduce il terzo set (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 PALLA BREAK Alcaraz!!!! COS’HA PRESO IN RECUPERO DI ROVESCIO!!!!!!! 30-30 ALTRO VINCENTE DI ROVESCIO DI Alcaraz CON NOLE SOTTORETE 30-15 PASSANTE DI Djokovic CON IL DIRITTO! 15-15 CHE RECUPERO DI Alcaraz SOTTORETE! VIENE PASSATO IL SERBO 15-0 Ottima prima di Nole. 1-2 Servizio a zero del classe 2003. 40-0 In rete la risposta di Nole. 30-0 Gran prima dello spagnolo. 15-0 Ace di Alcaraz. 1-1 Nessun problema al servizio per il serbo. 40-30 Risposta in rete di Alcaraz. 30-30 Errore in uscita dal servizio del #1 al mondo. 30-15 Rovescio lungo del classe 1987. 30-0 Diagonale di diritto vincente del serbo. 15-0 Servizio e diritto lungolinea di Nole. 0-1 Alcaraz comincia alla ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 PALLA BREAK!!!! COS’HA PRESO IN RECUPERO DI ROVESCIO!!!!!!! 30-30 ALTRO VINCENTE DI ROVESCIO DICON NOLE SOTTORETE 30-15 PASSANTE DICON IL DIRITTO! 15-15 CHE RECUPERO DISOTTORETE! VIENE PASSATO IL SERBO 15-0 Ottima prima di Nole. 1-2 Servizio a zero del classe 2003. 40-0 In rete la risposta di Nole. 30-0 Gran prima dello. 15-0 Ace di. 1-1 Nessun problema al servizio per il serbo. 40-30 Risposta in rete di. 30-30 Errore in uscita dal servizio del #1 al mondo. 30-15 Rovescio lungo del classe 1987. 30-0 Diagonale di diritto vincente del serbo. 15-0 Servizio e diritto lungolinea di Nole. 0-1comincia alla ...

