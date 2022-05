LIVE Djokovic-Alcaraz 0-1, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: break in avvio dello spagnolo! (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Chance sprecata da Nole sulla seconda dell’iberico. 30-40 PALLA DEL CONTRObreak PER Djokovic! 30-30 Di poco largo il rovescio diagonale del #7 del seeding. 30-15 Errore in uscita dal servizio per Alcaraz. 30-0 Pessima risposta in rete di Djokovic. 15-0 Termina largo il rovescio del #1 al mondo. 0-1 break INIZIALE PER Alcaraz! CHE PARTENZA dello SPAGNOLO 30-40 PALLA break IMMEDIATA PER Alcaraz! DOPPIO FALLO DI NOLE 30-30 Risposta scarica di Alcaraz. 15-30 Ace di Djokovic. 0-30 Rovescio scomposto di Djokovic in uscita dal servizio. 0-15 Alcaraz gioca subito profondo in risposta: ottimo ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Chance sprecata da Nole sulla seconda dell’iberico. 30-40 PALLA DEL CONTROPER! 30-30 Di poco largo il rovescio diagonale del #7 del seeding. 30-15 Errore in uscita dal servizio per. 30-0 Pessima risposta in rete di. 15-0 Termina largo il rovescio del #1 al mondo. 0-1INIZIALE PER! CHE PARTENZASPAGNOLO 30-40 PALLAIMMEDIATA PER! DOPPIO FALLO DI NOLE 30-30 Risposta scarica di. 15-30 Ace di. 0-30 Rovescio scomposto diin uscita dal servizio. 0-15gioca subito profondo in risposta: ottimo ...

