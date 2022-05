Isola dei Famosi: Guendalina Tavassi sacrifica i suoi capelli per il compagno (Di sabato 7 maggio 2022) All’Isola dei Famosi i colpi di scena non mancano mai. La naufraga Guendalina Tavassi ha dovuto affrontare una prova, o a parer suo quasi una tortura, per poter riabbracciare il suo compagno Federico Perna: il taglio dei capelli. Vi raccomandiamo... Isola dei Famosi, Blind contro Edoardo Tavassi: "Sei succube di tua sorella" Nella puntata del 6 maggio dell’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi è stata posta davanti a una scelta. Il compagno Federico Perna, infatti, ha attraversato l’oceano per ricongiungersi con l’amata, ma prima di vederlo la naufraga ed ex gieffina ha dovuto sottoporsi a ... Leggi su diredonna (Di sabato 7 maggio 2022) All’deii colpi di scena non mancano mai. La naufragaha dovuto affrontare una prova, o a parer suo quasi una tortura, per poter riabbracciare il suoFederico Perna: il taglio dei. Vi raccomandiamo...dei, Blind contro Edoardo: "Sei succube di tua sorella" Nella puntata del 6 maggio dell’deiè stata posta davanti a una scelta. IlFederico Perna, infatti, ha attraversato l’oceano per ricongiungersi con l’amata, ma prima di vederlo la naufraga ed ex gieffina ha dovuto sottoporsi a ...

