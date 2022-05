Isola 16 Vs The Band, risultato schiacciante nei dati d’ascolto: ecco chi ha vinto (Di sabato 7 maggio 2022) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de l’Isola dei Famosi. Il reality condotto da Ilary Blasi ha visto l’ingresso di Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli come nuove naufraghe, lo sbarco di Clemente Russo su Playa Sgamada, confronti tra i naufraghi e nuove nomination. Su Rai 1 è andata in onda la terza puntata di The Band, lo show musicale condotto da Carlo Conti. Ma come saranno andati gli ascolti? Il sito Davidemaggio.it ci dice che il reality mediaset ha totalizzato 2.483.000 spettatori con uno share del 18.3%. The Band ha invece conquistato 2.126.000 spettatori pari al 12.2% di share. ecco tutti i dati: Su Rai2 N.C.I.S. arriva a 1.294.000 spettatori (6.2%) e N.C.I.S. Hawai’i a 1.003.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 Rocky IV ha raccolto 1.083.000 ... Leggi su isaechia (Di sabato 7 maggio 2022) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de l’dei Famosi. Il reality condotto da Ilary Blasi ha visto l’ingresso di Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli come nuove naufraghe, lo sbarco di Clemente Russo su Playa Sgamada, confronti tra i naufraghi e nuove nomination. Su Rai 1 è andata in onda la terza puntata di The, lo show musicale condotto da Carlo Conti. Ma come saranno angli ascolti? Il sito Davidemaggio.it ci dice che il reality mediaset ha totalizzato 2.483.000 spettatori con uno share del 18.3%. Theha invece conquistato 2.126.000 spettatori pari al 12.2% di share.tutti i: Su Rai2 N.C.I.S. arriva a 1.294.000 spettatori (6.2%) e N.C.I.S. Hawai’i a 1.003.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 Rocky IV ha raccolto 1.083.000 ...

Advertising

IsaeChia : #Isola 16 Vs #TheBand, risultato schiacciante nei dati d’ascolto: ecco chi ha vinto Ultimo scontro tra i programm… - 95_addicted : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Venerdì 6 maggio 2022· The Band cala ancora (2,1 mln – 12.2%), vince L’Isola (2,5 mln – 18.3%), Crozza al… - davidemaggio : #AscoltiTV | Venerdì 6 maggio 2022· The Band cala ancora (2,1 mln – 12.2%), vince L’Isola (2,5 mln – 18.3%), Croz… - bubinoblog : #ASCOLTITV 6 MAGGIO 2022: L'ISOLA, THE BAND, QUARTO GRADO, CROZZA, PARTE IL GIRO D'ITALIA - Tele_nauta : #TheWilds: l’isola dei naufraghi si sdoppia nella seconda stagione della serie Prime Video ora disponibile -