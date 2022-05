Esposito, Salernitana: “I ragazzi di Nicola saranno stanchi con il Cagliari” (Di sabato 7 maggio 2022) Esposito, Salernitana- A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista Luca Esposito, direttore di TuttoSalernitana.com. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com. “L’Arechi ospiterà il Cagliari con trentamila tifosi sugli spalti, ma la Salernitana è un po’ stanca. I ragazzi di Nicola sono stati sottoposti ad un tour de force per il quale la società aveva chiesto alla Lega di posticipare di qualche ora il match di domani, ma c’è stato un secco no. Il caldo delle ore 18:00 non aiuterà i padroni di casa, già oggi a Salerno si registrano 23º ed i ragazzi di mister Nicola sono usciti malconci ed affaticati dallo ... Leggi su seriea24 (Di sabato 7 maggio 2022)- A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista Luca, direttore di Tutto.com. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com. “L’Arechi ospiterà ilcon trentamila tifosi sugli spalti, ma laè un po’ stanca. Idisono stati sottoposti ad un tour de force per il quale la società aveva chiesto alla Lega di posticipare di qualche ora il match di domani, ma c’è stato un secco no. Il caldo delle ore 18:00 non aiuterà i padroni di casa, già oggi a Salerno si registrano 23º ed idi mistersono usciti malconci ed affaticati dallo ...

