Elisabetta Franchi nel ciclone | le ultime dichiarazioni dividono il web

Advertising

StefanoGuerrera : perché non si sta parlando di questo abaco ad anelli di vergogna firmato Elisabetta Franchi? - stanzaselvaggia : Direttamente dal paleolitico: Elisabetta Franchi. - deansedice : RT @cesareporto: Care donne, siete brillanti? Prurilaureate? Piene d'idee? Allora mettetevi comode e aspettate qualche decennio, perché pri… - Jennanonpusent1 : RT @laGreta_: @StefanoGuerrera Ah, quindi non fanno pena solo i vestiti a marchio Elisabetta Franchi, fa proprio pena Elisabetta Franchi st… - BornOnAPanda : Il marchio di Elisabetta Franchi sembra la versione cinese + minimalismo ikea serie lack del logo di Chanel. -

La donna è sorella della celebre stilistaed è già riuscita a conquistare il pubblico da casa per via della sua schiettezza indiscussa. Catiadi Uomini e Donne: la ...Catiaparla di sua sorellaEd è proprio su Uomini e Donne Magazine che Catiaha svelato di avere un bellissimo rapporto con sua sorella che le è sempre rimasta ...In queste ultime ore abbiamo notato il nome di Elisabetta Franchi è finito tra le tendenze di Twitter. Il tutto a causa di alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di un’intervista con la giornalista ...Nel corso di un'intervista con “Il Foglio”, la stilista bolognese Elisabetta Franchi ha ammesso che nel suo ruolo da imprenditrice preferisce assumere donne ...