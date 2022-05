Draghi in aula su armi e guerra il 19 maggio. Ma il Parlamento è già stato informato tre volte in 73 giorni (Di sabato 7 maggio 2022) Il giorno dell'informativa al Parlamento sarà il 19 maggio. Non un giorno prima. E non prima che il Presidente del Consiglio Mario Draghi voli a Washington per il bilaterale più importante e cruciale ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 7 maggio 2022) Il giorno dell'informativa alsarà il 19. Non un giorno prima. E non prima che il Presidente del Consiglio Mariovoli a Washington per il bilaterale più importante e cruciale ...

Advertising

petergomezblog : Armi a Kiev, Conte insiste perché Draghi riferisca in Aula. Ma Chigi: “Richiesta isolata. Non andrà in Parlamento p… - fattoquotidiano : Aula semivuota e attacchi da parte degli italiani: il passaggio di Draghi al Parlamento europeo di Strasburgo non è… - BestettiMassimo : RT @petergomezblog: Armi a Kiev, Conte insiste perché Draghi riferisca in Aula. Ma Chigi: “Richiesta isolata. Non andrà in Parlamento prima… - PalmiraCedrone : RT @Alternativa_it: Il Movimento prende posizione contro #Draghi solo in tv: poi, in Aula, lo sostiene! Questa è una maggioranza ipocrita,… - missypippi : RT @AlbertoContri: Non ci pensa proprio. Va da Biden a prendere ordini sulla guerra già dichiarata. Mentre più di metà degli italiani son… -