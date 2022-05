Costantino Della Gherardesca fa una distinzione agghiacciante sul mondo gay

Leggi su biccy

(Di sabato 7 maggio 2022)ha pubblicato un lungo articolo su Il Foglio in cui fa unaa dir pocosulLGBT+. In particolar modo ha diviso gli uomini omosessuali in “gay” e “f-word”. Lo ha fatto raccontando un aneddoto che gli è successo: “Una volta, più di vent’anni fa, Roberto D’Agostino mi prese da parte e mi disse: ‘Tu sei F-Word, non ti mischiare con questi gay‘. È unache mi onora, ma che a molte persone – sia omosessuali dell’ultima ora sia etero genuini – sfugge del tutto. Qualche giorno fa, per esempio, ho dovuto spiegarla al mio manager. Ho dovuto ricorrere a un espediente retorico che un F radicale come me teme e rifugge piùmonogamia: la metafora calcistica”. Il lunghissimo racconto di ...