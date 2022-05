Bonus da 200 euro | Meloni | “Mancetta inutile | governo fuori dalla realtà” E i cittadini le danno ragione

(Di sabato 7 maggio 2022) C’è il pensionato che spiega che «io non ci pago nemmeno la bolletta della luce», c’è l’imprenditore in difficoltà che chiarisce che con quella «» ci può fare al massimo la spesa per una settimana per la sua famiglia, composta da lui,moglie, dal figlio e dal padre. «Noi – dice l’anziano – ci troviamo ad essere i nuovi poveri». Sono le testimonianze raccoltetrasmissione di Rete 4 Dritto e Rovescio sulla questione delda 200previsto dalnel decreto Aiuti, e rilanciate da Giorgiasulla sua pagina Facebook, dove la leader di FdI torna a criticare la politica delle «mancette».: «Dalmancette inconsistenti» «Le risposte di questiin difficoltà al ...

...euro (ovvero 4.euro all'anno), il giovane avrà diritto a una detrazione pari a 991,60 euro, in quanto il 20% dell'importo annuale (840 euro) non supera la soglia massima di detrazione. Il...euro per colf e badanti, la posizione di Nuova Collaborazione In arrivo ildaeuro anche per colf e badanti . Le modifiche al decreto Aiuti, decise nella riunione del Consiglio ...Arriverà con la busta paga di luglio (nel caso dei pensionati, attraverso l’Inps) Il bonus da 200 euro previsto dal dl Aiuti per pensionati e lavoratori dipendenti con reddito fino a 35.000 euro (per ...Con le modifiche al decreto Aiuti è stato introdotto il bonus 200 euro anche per colf e badanti. Arriva la reazione di Nuova Collaborazione, l'Associazione nazionale datori lavoro domestico.