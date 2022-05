Andra Day è Billie Holiday: rossetto scarlatto e capelli ricci (Di sabato 7 maggio 2022) Billie Holiday lo era certamente. E Andra Day, che veste i panni della cantante jazz nel film Gli Stati Uniti contro Billie Holiday, non è da meno. rossetto rosso, ricci e fiori nei capelli: il beauty look di Billie Holiday è tipicamente anni ‘40, anche nella pellicola scritta dal Premio Pulitzer Suzan-Lori Parks. Una visione della bellezza che racconta un’epoca. Rispetto al make up fumoso degli anni ‘30, il trucco si semplifica mettendo in primo piano le sopracciglia, folte e naturali, e le guance, scaldate solo da un velo di blush. Non può mancare, naturalmente, il rossetto. Di un vivace rosso scarlatto, le labbra divengono il simbolo dello spirito degli anni della guerra. Un ... Leggi su amica (Di sabato 7 maggio 2022)lo era certamente. EDay, che veste i panni della cantante jazz nel film Gli Stati Uniti contro, non è da meno.rosso,e fiori nei: il beauty look diè tipicamente anni ‘40, anche nella pellicola scritta dal Premio Pulitzer Suzan-Lori Parks. Una visione della bellezza che racconta un’epoca. Rispetto al make up fumoso degli anni ‘30, il trucco si semplifica mettendo in primo piano le sopracciglia, folte e naturali, e le guance, scaldate solo da un velo di blush. Non può mancare, naturalmente, il. Di un vivace rosso, le labbra divengono il simbolo dello spirito degli anni della guerra. Un ...

